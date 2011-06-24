НБУ хочет заставить украинцев хранить свои деньги в гривне?

С 1 июля Национальный банк Украины увеличит нормы резервирования по валютным вкладам и текущим счетам до востребования с 7 до 8%, а по краткосрочным валютным вкладам (до года) — с 4 до 6%. Необходимость такой меры в НБУ объясняют борьбой с инфляцией, пишет журнал WEEKLY.UA.

Как поясняет президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО, «когда человек кладет свои деньги на депозит, банк обязан часть этих денег перевести на свои счета в НБУ и не трогать их. Это делается на случай кризиса и прочих непредвиденных обстоятельств, чтобы было чем рассчитаться хоть с частью вкладчиков. Эти деньги фактически заморожены, их нельзя выдать в виде кредитов. Замораживая еще больше валюты, НБУ хочет заставить украинцев хранить свои деньги в банках в гривне. Ведь при повышении нормы резервирования валютных вкладов банкиры автоматически вынуждены снизить по ним проценты, и гривневые депозиты с точки зрения доходности станут еще привлекательнее. Прельстившись большими процентами, граждане отнесут свои лишние деньги в банк и положат их на гривневые депозиты. Наличная денежная масса в стране при этом уменьшится, и инфляция сократится».

По словам эксперта, «так, наверное, оно и было бы, если бы граждане доверяли гривне не менее, чем доллару и евро. А поскольку никому такое даже в голову не придет, то новая инициатива регулятора закончится лишь тем, что ставки по валютным депозитам снизятся до конца года еще на 0,5–1%».

Как сказал А.ОХРИМЕНКО, «за последние шесть месяцев годовые вклады в валюте уже подешевели на 1–2%, и сейчас средняя доходность вкладов в долларах в крупных банках редко превышает 5%, а в евро — 3,5% годовых».