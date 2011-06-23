От Азарова требуют навести порядок в нефтегазовой отрасли

Крупнейшие нефтегазодобывающие компании Украины официально обратились к Кабинету министров Украины, Верховной Раде, Минэнергоугля, Минэкономразвития, Минфину и другим министерствам и ведомствам с конкретными предложениями о наведении порядка в отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение представители крупнейших нефтегазодобывающих компаний приняли в четверг, 23 июня, в Киеве на нефтегазовой конференции «Добыча нефти и газа в Украине: экономические, финансовые и юридические аспекты».

В частности, в своем обращении нефтегазодобывающие компании требуют принятия Верховной Радой проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины» (относительно упрощения процедуры предоставления земельных участков для строительства нефтяных и газовых скважин до 5-6 месяцев).

По словам представителей компаний, сегодня только на согласование документов для строительства скважин надо потратить 1-2 года.

Вместе с тем, нефтегазодобытчики требуют законодательно закрепить право за государственными компаниями получать лицензии на нефтегазовые участки без аукционов. За последние 5 лет госкомпании не получили ни одной новой лицензии.

Кроме того, не менее важным является принятие закона по дифференцированному подходу к начислению рентной платы. Например, для месторождений с трудноизвлекаемыми и глубокозалегающими запасами предлагается снизить рентную плату.

Так, по словам заместителя директора по вопросам перспективного развития и взаимодействия с органами власти ДК «Укргазвыдобування» Алексея НЕСТЕРЕНКО, при введении нулевой ставки рентных платежей на добычу газа, который 100% направляется на обеспечение потребностей населения, компания ежегодно могла бы дополнительно инвестировать 1 млрд. грн. в увеличение добычи газа.

Еще одной проблемой для добывающих компаний остаются сверхвысокие налоги. В 2011 году налоги для нефтегазовых компаний вырастут на 1,5-2 млрд. грн., при этом объемы добычи продолжат снижаться.

Сегодня украинские государственные компании вынуждены продавать газ населению по 420 грн. за тыс. куб. м, в то время как за российский газ Украина платит по 350 долл. за тыс. куб. м.

Как отметил А.НЕСТЕРЕНКО, украинские предприятия продавая газ по низкой цене не имеют возможностей инвестировать в собственное производство, более 50% от продажи газа компании должны уплатить в виде налогов, а то, что остается, идет на текущие потребности и зарплату сотрудникам.

Также выступающие на конференции эксперты отметили, что в нефтегазовой отрасли Украины сложилась критическая ситуация – с каждым годом собственная добыча нефти и газа стремительно падает и если срочно не предпринять должные меры, Украина может остаться без своих энергетических ресурсов.

Представители нефтегазодобывающих компаний уверены, что при поддержке правительства и парламента можно и нужно решать эти проблемы.