Сторонники Гурвица считают арест Смоляра политически мотивированным

Сегодня Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя областной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей экс-начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Эдуарда СМОЛЯРА, задержанного 17 июня после допроса в прокуратуре Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и супруге Э.СМОЛЯРА, которых бойцы спецподразделения «Сокол» не допустили в зал заседания, адвокат задержанного Игорь КРЕМНЕВ.

Вместе с тем он отказался от комментариев по поводу причин внезапно раздавшихся громких криков подсудимого, которые услышали в коридоре журналисты.

Четверть часа спустя после начала судебного заседания Э.СМОЛЯРА вывели через задний ход из здания суда и увезли в тонированном микроавтобусе.

Супругу Э.СМОЛЯРА было проинформировано, что срок содержания ее мужа под стражей продлен на 3 суток, следующее заседания суда состоится 25 июня.

Как сообщал УНИАН, в минувший четверг Э.СМОЛЯРА пригласили в облпрокуратуру в качестве свидетеля по одному из расследуемых дел, но из прокуратуры он уже не вышел. По словам адвоката И.КРЕМНЕВА, в отношении Э.СМОЛЯРА возбуждено уголовное дело при признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Представители команды экс-мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА расценивают происходящее как очередной акт сведения счетов представителей партии власти с политическими оппонентами.