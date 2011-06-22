У студентки, которая жарила яичницу на Вечном огне, нашлись последователи

Следственный отдел Печерского райуправления милиции Киева возбудил уголовное дело по факту надругательства над Могилой Неизвестного солдата в связи с появлением в Интернете видеоролика, в котором трое неизвестных мужчин на огне жарят яичницу.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

«Фактовое уголовное дело возбуждено по ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в Главке.

Сейчас принимаются меры для установления и привлечения к ответственности лиц, совершивших преступление.

Вместе с тем выясняется вопрос о подлинности видеоролика, отметили в ГУ МВД.

Как сообщалось, вчера в Интернете появился видеоролик, в котором показано, как мужчины жарят три яичницы на Вечном огне в столичном Парке Славы.

Отмечалось, что это является акцией в поддержку 20-летней активистки "Братства" Анны СИНЬКОВОЙ, которая зимой жарила яичницу на Вечном огне. Она уже с марта находится в СИЗО.