Во Львове 42-летняя женщина сдала ВНО за свою дочь

Во Львове 42-летняя женщина пришла сдавать тестирование по математике вместо дочери.

Как сообщили УНИАН во львовском областном представительстве Гражданской сети «Опора», когда у нее уточнили год рождения, она указала 1969-й, затем перевела ситуацию в шутку, однако внешне явно не соответствовала 19-летнему возрасту своей дочери. «Абитуриентку» допустили к сдаче ВНО, а после завершения работы над тестом попросили проехать в Львовский региональный центр оценивания качества образования (ЛРЦОКО) для подтверждения личности.

«На оценивание по биологии уже пришла действительно участница, которая регистрировалась, однако после сдачи теста всячески убеждала, что именно она сдавала ВНО по математике, и отказалась ехать в ЛРЦОКО для подтверждения личности и признавать, что за нее проходила тестирование мать», - отмечается в сообщении.

О событии была извещена милиция.

«Если факт подмены участника ВНО действительно имел место, то результат теста по математике такой участницы будет упразднен ЛРЦОКО. Гражданская сеть ОПОРА считает, что такая мера наказания является недостаточной за серьезное нарушение процедур ВНО, а мать и дочь должны быть привлечены к административной ответственности», - отмечается в сообщении.