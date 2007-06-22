Украина запретила ввоз мяса из Грузии

Украина ввела запрет на ввоз с территории Республики Грузия животных и продукции животного происхождения в связи с выявлением в этой стране заболевания африканской чумы свиней.

Об этом говорится в письме Гостаможслужбы, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщалось, в результате эпидемии африканской чумы в Грузии в течение месяца погибло около 21 тыс. свиней.