Украина запретила ввоз мяса из Грузии
16:03, 22 июня 2007Общество
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В результате эпидемии погибло около 21 тыс. свиней
Украина ввела запрет на ввоз с территории Республики Грузия животных и продукции животного происхождения в связи с выявлением в этой стране заболевания африканской чумы свиней.
Об этом говорится в письме Гостаможслужбы, текстом которого располагает УНИАН.
Как сообщалось, в результате эпидемии африканской чумы в Грузии в течение месяца погибло около 21 тыс. свиней.
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