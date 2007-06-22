Ющенко настаивает на увеличении минимальной зарплаты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за увеличение минимальной зарплаты до 500 грн. и введение новой тарифной сетки для бюджетных работников, а также повышение пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на презентации своих социальных инициатив в Национальном университете «Острожская академия» в Ривненской области.

В.ЮЩЕНКО отметил, что настаивает на том, чтобы с 1 января 2008 года была установлена минимальная зарплата в размере 500 грн. „Минимальная заработная плата выступает социальной меркой, стандартом до десятка социальных расчетов, и когда сегодня кто-то игнорирует этот социальный показатель, я просил бы пересмотреть эту позицию”, - заявил Президент.

По его словам, поднятие зарплат является ключевым в модели социальной политики.

В.ЮЩЕНКО также высказался за поднятие уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы. Президент раскритиковал невыполнение нормы закона, в соответствии с которой минимальный размер средней зарплаты бюджетника должен быть равен средней зарплате по экономике.

Президент подчеркнул, что во время формирования бюджета на следующий год этот вопрос необходимо пересмотреть.

Также, по его словам, необходимо завершить второй этап реформирования тарифной сетки. „Я думаю нам это даст возможность возобновить ту тенденцию, которая была в прошлом году - прирост заработной платы в районе 17-18% в целом”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО отметил необходимость ввести с 2008 года единую тарифную сетку в полном объеме. По его словам, это даст возможность существенно повысить зарплаты.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля минимальная зарплата в Украине должна составлять 440 грн., с 1 октября - 460 грн.