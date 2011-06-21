Экс-чиновника Киевсовета экстрадировали из Германии

В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают факт экстрадиции из Германии бывшего председателя постоянной комиссии Киевсовета по земельным вопросам Алексея ЕВЛАХА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Мы официально подтверждаем, что вчера авиарейсом Франкфунт-на-Майне – Киев был экстрадирован Алексей ЕВЛАХ, который обвиняется в махинациях с земельными участками в столице», - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что против А.ЕВЛАХА возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

А.ЕВЛАХ помещен в Киевский следственный изолятор.