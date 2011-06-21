Экс-чиновника Киевсовета экстрадировали из Германии
09:58, 21 июня 2011Общество
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ГПУ подтверждает
В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают факт экстрадиции из Германии бывшего председателя постоянной комиссии Киевсовета по земельным вопросам Алексея ЕВЛАХА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Мы официально подтверждаем, что вчера авиарейсом Франкфунт-на-Майне – Киев был экстрадирован Алексей ЕВЛАХ, который обвиняется в махинациях с земельными участками в столице», - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что против А.ЕВЛАХА возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
А.ЕВЛАХ помещен в Киевский следственный изолятор.
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