Журналисты требуют привлечь к ответу милиционеров

Одесские журналисты требуют привлечь к ответственности сотрудников милиции за препятствование профессиональной деятельности и превышение власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовали главный редактор информационного агентства «Поряд з вами» Алексей ЯРОСЛАВЦЕВ и адвокат Александр СЛАВСКИЙ.

«Мы не намерены мириться с фактами милицейского произвола в отношении журналистов и требуем возбуждения Одесской прокуратурой уголовного дела по факту препятствования законной профессиональной деятельности корреспонденту информационного агентства Юлии ГОРОДЕЦКОЙ», - говорится в заявлении.

По словам А.ЯРОСЛАВЦЕВА, «инцидент, имевший место 9 июня с журналистом нашей редакции, свидетельствует о препятствовании милиции в доступе граждан к информации, в том числе о деятельности сотрудников МВД. Нарушая закон, они сорвали журналистскую видеосъемку задержания на улице Одессы лица, подозреваемого в краже. Более того, один из членов опергруппы выхватил из рук корреспондентки камерофон и попытался стереть сделанную запись».

В свою очередь Ю.ГОРОДЕЦКАЯ уточнила, что «на улице Старопортофранковской стала свидетелем задержания нарядом милиции неизвестного мужчины, который, как оказалось позднее, подозревался в краже. К нему подошли трое милиционеров в форме и пытались забрать в милицейскую «Газель», а тот упал на землю и начал кричать».

«Как журналист, у которого задача редакции снимать все интересное в Одессе, я сразу же включила видеокамеру. Сначала на меня не обращали внимания. Но затем один из офицеров показал своему коллеге на меня. Тот, не представившись, подошел ко мне и выхватил телефон с камерой. Я попыталась объяснить, что журналист, действую по редакционному заданию. Но человек в форме не реагировал, стараясь стереть запись, что, кстати, у него все же не получилось. В это время я решила записать госномер милицейской машины. Это смутило правоохранителя, и он вернул камеру», - рассказала Ю.ГОРОДЕЦКАЯ.

«Хочу заметить, - напомнил известный одесский адвокат А.СЛАВСКИЙ, - что не так давно министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ лично рекомендовал снимать действия милиционеров. И понятно почему: скоро в Украине будет Евро-2012, приедут тысячи иностранцев. И их встречи с сотрудниками милиции могут закончиться также плачевно. Поэтому мы оформили официальные запросы в УМВД Украины Одесской области и прокуратуру Одесской области для проверки противоправных деяний работника милиции и законного реагирования».

А.ЯРОСЛАВЦЕВ добавил, что его и Ю.ГОРОДЕЦКУЮ «уже приглашал на беседу заместитель начальника Отдела внутренней безопасности городского УВД и сообщил о том, что милиционер, препятствовавший работе журналиста, получит дисциплинарное взыскание. Однако мы считаем, что это не тот случай, когда можно говорить о дисциплинарном взыскании».

По его словам, сотрудник милиции нарушил ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста) и 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса, и должен отвечать за это.

Он также сообщил, что глава подкомитета по вопросам информационного обеспечения интеграционных процессов Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Ирина ГЕРАЩЕНКО направила запрос по данному инциденту генеральному прокурору Украины.