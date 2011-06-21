Кабмин одобрил законопроект о рынке земель

Кабинет министров Украины в понедельник, 20 июня, одобрил законопроект «О рынке земель».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Законопроект о рынке земель был сегодня рассмотрен на заседании Кабинета министров, одобрен и в ближайшее время пойдет на регистрацию в Верховную Раду», - сказал он.

Министр отметил, что покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, согласно законопроекту, смогут граждане Украины, фермеры и государство в лице или государственного земельного банка или государственного земельного фонда.

«Мы констатируем, что рынок земли – это необязательно продажа и, конечно, необязательно покупка», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что рынок земли будет действовать только между гражданами Украины.

«Владелец пая вносить долю в совместное предприятие с иностранцем не будет иметь права, фермер тоже не будет иметь права. При купле-продаже земли тот, кто покупает землю, должен будет, согласно украинскому законодательству, декларировать средства, на которые он покупает землю», - пояснил он.

Согласно пресс-релизу Минагропрода, в случае приобретения земель стоимостью свыше 150 тыс. грн. (25-30 га) покупатель будет обязан декларировать источники доходов, согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризму».

Предусматривается, что с введением в действие оборота сельскохозяйственных земель арендатор с долгосрочной арендой земли сможет отдавать землю в залог. При этом будут существовать ограничения для продажи сельскохозяйственной земли украинским и иностранным юридическим лицам.

«Мы будем предусматривать, что право аренды будет правом залога для банка. Если арендатор обанкротится, банк имеет право продать право аренды другому арендатору или государству», - уточнил министр.

Вместе с тем планируется, что государственный земельный банк будет предоставить льготные кредиты для покупки сельхозземли фермерами.

Н.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что государственный земельный фонд сконцентрирует 6,6 млн. га сельскохозяйственных земель, из которых 2,9 млн. га сегодня находится в запасе и резерве за пределами населенных пунктов, 1,8 млн. га – отмершее наследство,1,4 млн. га – невытребованные паи, около 550 тыс. га – бывшие земли коллективной собственности.

С введением оборота рынка сельхозземель министр надеется убедить владельцев земельных паев не продавать землю.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день сложилась такая уникальная ситуация, к которой причастны все мы, что за этот период никто не хочет завершения земельной реформы. Потому что владельцы земельных паев думают, что они сдали землю в аренду и это их земля, но арендаторы, скорее, думают, по-другому… Моя задача сегодня как министра – не породить стихийный рынок сельскохозяйственных земель. Мы обязаны убедить владельца земельного пая, что продавать земельный пай нет никакой необходимости, а наоборот, завершение земельной реформы дает возможность стабильного дохода и стабильной собственности», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он напомнил, что для завершения земельной реформы, помимо закона о рынке земель, необходимо принять законы о государственном земельном кадастре, о плодородности сельскохозяйственных земель, о консолидации сельскохозяйственных земель.

Н.ПРИСЯЖНЮК рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном земельном кадастре во втором чтении до конца сессии.