В Крыму рейдеры захватили три корпуса санатория

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении трех человек, которые в 2005-2006 годах присвоили имущество санатория «Ясная поляна» стоимостью 8,9 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлены личности рейдеров, которые, действуя в составе организованной группы, с помощью сфальсифицированного судебного решения оформили за своей фирмой право собственности на три корпуса санатория «Ясная поляна» закрытого акционерного общества «Укрпрофздравница», - говорится в пресс-релизе.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст.190 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса - как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, и легализация имущества, полученного преступным путем.

Название фирмы представитель прокуратуры уточнить не смог.

Ведется следствие.