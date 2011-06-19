Пограничница за 200 долларов пропустила ребенка через границу

Правоохранители разоблачили сотрудницу Государственной пограничной службы, которая получила 200 долларов взятки от жительницы Харьковской области за содействие в пересечении государственной границы ее дочерью без разрешения отца ребенка.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).