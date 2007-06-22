Сегодня - День памяти жертв Великой Отечественной войны

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09:15, 22 июня 2007Общество
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ВОВ забрала жизни до 10 млн. украинцев
|В селе Борщив Киевской области состоялась церемония перезахоронения останков воинов, погибших во второй мировой войне. 21 июня
66 лет тому назад началась Великая Отечественная война, которая, по разным данным, забрала жизни от 5 до 10 млн. украинцев. Уже утром 22 июня 1941 года на Киев и другие украинские города немецкие самолеты сбросили первые бомбы.
Немецкая авиация нанесла массированные удары по советским военным частям, железным дорогам, заводам и большим населенным пунктам, залетая вглубь советской территории.
Война Германии и Советского Союза длилась до 9 мая 1945 года.
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