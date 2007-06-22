Сегодня - День памяти жертв Великой Отечественной войны

Сегодня в Украине - День скорби и памяти жертв войны.

66 лет тому назад началась Великая Отечественная война, которая, по разным данным, забрала жизни от 5 до 10 млн. украинцев. Уже утром 22 июня 1941 года на Киев и другие украинские города немецкие самолеты сбросили первые бомбы.

Немецкая авиация нанесла массированные удары по советским военным частям, железным дорогам, заводам и большим населенным пунктам, залетая вглубь советской территории.

Война Германии и Советского Союза длилась до 9 мая 1945 года.