Сегодня - День памяти жертв Великой Отечественной войны

09:15, 22 июня 2007
Общество
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ВОВ забрала жизни до 10 млн. украинцев

В селе Борщив Киевской области состоялась церемония перезахоронения останков воинов, погибших во второй мировой войне. 21 июня
Сегодня в Украине - День скорби и памяти жертв войны.

66 лет тому назад началась Великая Отечественная война, которая, по разным данным, забрала жизни от 5 до 10 млн. украинцев. Уже утром 22 июня 1941 года на Киев и другие украинские города немецкие самолеты сбросили первые бомбы.

Немецкая авиация нанесла массированные удары по советским военным частям, железным дорогам, заводам и большим населенным пунктам, залетая вглубь советской территории.

Война Германии и Советского Союза длилась до 9 мая 1945 года.

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