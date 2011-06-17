В Крым во всеоружии: отдыхающий прихватил с собой винтовку и пистолет

Сотрудники милиции изъяли мелкокалиберную винтовку и 50 патронов к ней, пистолет, револьвер у отдыхавшего в пансионате в Сакском районе Крыма мужчины, который периодически стрелял из оружия по мишени, установленной им на пляже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

В милицию поступила оперативная информация о любителе повышать меткость на пляже. Правоохранители установили личность стрелка.

Предусмотренные законом разрешения на хранение оружия и боеприпасов постоялец пансионата имел, но одно из них было просрочено, а это является нарушением законодательства.

Согласно ст. 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение гражданами порядка хранения огнестрельного или пневматического оружия без разрешения органов внутренних дел предусматривает наложение штрафа на виновного от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.

Осуществляя стрельбу в не отведенных для этой цели местах, с нарушением установленного порядка, мужчина совершил и правонарушение, предусмотренное ст. 174 КУоАП. Статья предусматривает наказание в виде наложения штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия и боевых припасов.

Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу. После сбора всех необходимых материалов в отношении стрелка будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.