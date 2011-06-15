Открытие Международного фестиваля «Рыцарство XV века - Штурм крепости» в «Парке Киевская Русь»

18 июня в 13.00 в «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской области) состоится открытие Международного фестиваля «Рыцарство XV века - Штурм крепости».

В рамках фестиваля - конные поединки, массовые битвы, мастер-классы по средневековым танцам, шоу «Магия огненных мечей», танцевальные выступления средневековых этноколективов, дневная и ночная битва - Меле от клубов исторической реконструкции, а также Штурм крепости XV века с использованием катапульты, требуше, тарана.

Реконструкторы из Украины, России, Молдовы, Беларуси и Прибалтики продемонстрируют военную тактику во время осады крепости.

Гости Парка смогут научиться гончарному и кузнечному ремеслам, прогуляться по ярмарке мастеров, покататься на конях, пообщаться с Нестором Летописцем и Волхвиней Родой.

Аккредитованные представители СМИ смогут принять участие в Лучном турнире.

Фестиваль в «Парке Киевская Русь» будет проходить 18,19 июня.

Выезд журналистов18 июня в 12.00 от ст. метро «Выдубичи».

Аккредитация для СМИ обязательна.

Тел. для аккредитации: + 38 044 461 99 37 +38 050 357 33 37.

Контактное лицо: Ирина Лысак