В Запорожской области над поселком пронесся ураган

В пгт Константиновка Мелитопольского района Запорожской области в результате урагана вечером 14 июня без централизованного энергоснабжения остались около 1,2 тысячи человек, шквальным ветром повреждены крыши 61 строения.

Как сообщила УНИАН помощник начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА, «в результате урагана в поселке сильно повреждены шиферные крыши 61 строения: пострадали частные дома, фермерского хозяйство и хозпостройки домовладений. В общей сложности с крыш сорвало более 3000 листов шифера. Непогода повредила опоры линий электропередач. К счастью, никто из людей не пострадал».

На сегодняшний день, как сообщили УНИАН в ОАО «Запорожьеоблэнерго», централизованное энергоснабжение пгт Константиновка практически полностью восстановлено.

«В результате урагана, сопровождавшегося шквальным ветром, к 19.30 14 июня в пгт Константиновка оказались обесточенными 400 абонентов (около 1,5 тыс. населения). Для ликвидации последствий непогоды, ставшей причиной отключения 24 трансформаторных подстанций и повреждения линий електропередач, были мобилизованы все оперативно-выездные бригады Мелитопольского РЭС. В результате уже в 20.10 14 июня один из 2-х отключившихся фидеров был подключен. Второй фидер, работавшие всю ночь специалисты ОАО „Запорожьеоблэнерго”, подключили сегодня - 15 июня в 5.30 утра. Таким образом, на данный момент централизованное энергоснабжение пгт Константиновка практически полностью восстановлено», - рассказал заместитель технического директора ОАО „Запорожьеоблэнерго” Игорь БОДНЯ.