Основной доход директору рынка приносили африканские алмазы

Правоохранители выявили у бывшего директора черновицкого «Калиновского рынка» Ивана РЫНЖУКА и его семьи 800 млн. грн. взносов в различные фирмы и предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области, генерал-майор милиции Николай ХАРАБАРА. (УНИАН: И.РЫНЖУК содержится под стражей с 16 апреля этого года за получение взятки в 250 тыс. долл.)

Кроме того, проинформировал Н.ХАРАБАРА, И.РЫНЖУК и его родственники были основателями и соучредителями в 25 фирмах в Украине, в частности и ювелирной фирмы «Джемма» в Киеве.

По его словам, в ходе следствия установлено, что из-за преступной деятельности на рынке, махинаций с землей и торговыми павильонами городскому коммунальному имуществу нанесен ущерб "уже на более миллиард гривень, и эта сумма может возрасти».

Как сообщил в свою очередь начальник управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черновицкой области Василий ХАЩУК, основной доход бывшему директору рынка давала ювелирная фирма "Джемма", торговавшая «дешевыми бриллиантами алмазами в Украине», которые поставлялись из Сьерра-Леоне через Голландский биржу. На сегодня конфисковано имущества и изделий этой фирмы на сумму свыше 24 млн. грн.

Кроме этого, на пресс-конференции правоохранители схематично продемонстрировали ряд криминальных схем, которые разработал бывший директор «Калиновского рынка», втягивая в них близких и дальних родственников, сотрудников из администрации рынка, а также подставных лиц.

По словам В.ХАЩУКА, по одной из сделок мать И.РЫНЖУК сменила фамилию, зарегистрировалась частным предпринимателем и через ее счета проходили десятки миллионов гривень.

Как сказал Н.ХАРАБАРА, если бы на городском коммунальном предприятии «Калиновский рынок» существовали открытые аукционы на продажу и установление торговых контейнеров, то черновицкие тротуары можно было бы покрыть "сусальным золотом".