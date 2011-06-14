Отели Крыма хотят кормить гостей только местными овощами и фруктами

В рамках цикла «Проблемы Украины» еженедельник «Комментарии:» (Киев) провел в Симферополе выездной круглый стол на тему: «Достанутся ли крымчанам собственные фрукты и овощи?». Об этом пишет comments.ua.

В дискуссии приняли участие представители крымской власти – Верховного Совета АРК, Министерства аграрной политики и продовольствия АРК, Бахчисарайской райгосадминистрации, экономические эксперты и руководители крымских отелей. Участники круглого стола обсудили вопросы выращивания, хранения и реализации крымской продукции на экспорт и на внутреннем рынке.

«На протяжении последних лет мы все чаще говорим о том, что крымчане, к сожалению, потребляют только 10% овощей и фруктов, которые выращиваются в Крыму. В курортных городах можно купить грузинские вина, купить испанские, но очень редко можно найти настоящие крымские вина. В магазинах можно найти какие угодно овощи, но очень редко крымские», - обратился к участникам круглого стола главный редактор еженедельника «Комментарии:» (Киев) Вадим ДЕНИСЕНКО.

Представители туристического бизнеса подчеркнули приоритет крымской плодоовощной продукции. «Люди, которые приезжают в Крым, хотят видеть крымские продукты, крымские овощи, крымскую рыбу», - отметил директор резиденции «Крымский бриз» Алексей ШУЛЬГА. По его словам, главное преимущество местной продукции – это более низкие цены и высокое качество. Как рассказал А.ШУЛЬГА, резиденция «Крымский бриз» на своей территории также занимается выращиванием дорогостоящих салатов, семена которых завозятся из Италии. При этом он отметил, что крымские отели всегда готовы к переговорам с аграрным комплексом.

«Для нас гость – это наш хлеб. И мы прекрасно понимаем, что если мы сегодня гостю откажем, завтра он может не приехать в Крым в принципе», - добавил директор Ripario Hotel Group Артем МУШИХИН. По его словам, сегодня Украина занимает лишь 12-е место среди стран мира по гастрономическому туризму. Лидерство в этом рейтинге принадлежит Италии и Франции, которые «славятся не только своей изысканной кухней, но и местными продуктами». «Для нас также актуальным является только местное, только вкусное, чтобы гости оставались довольны, уезжали и возвращались к нам снова», - подчеркнул А.МУШИХИН. По его словам, сегодня Ripario Hotel Group закупает для своих 4-х ресторанов приблизительно 90% местной продукции, а остальное привозит из-за границы. «В том числе и помидоры мы покупаем сейчас, в июне, за границей, хотя хотелось бы иметь товар местного производства», - отметил директор Ripario Hotel Group.