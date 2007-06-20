На Петровке усыпили незваного гостя - дикого лося (фото)

Во вторник, 19 июня, на Петровке наблюдали странную картину — по территории завода "Динамо" гулял... лось. По словам работника предприятия Николая Мезея, дикое животное появилось на заводе в понедельник вечером, около 21.00, пишет “Сегодня”. После окончания рабочего дня Николай с сотрудниками выпили пива и направились к метро, как вдруг увидели молодого лося. "Мы сначала подумали, что это выпитое дает о себе знать", — с улыбкой говорит Николай. Оказалось, "зверюга" настоящая. Поскольку мужики не знали, что делать с пришельцем, решили оставить его в покое. Лось облюбовал себе уголок возле забора, под кустиками. Затаился там, переночевал.

Люди недоумевают, откуда животное появилось на территории завода. Возможно, прибежало из леса за Троещиной. Говорят, что ушастого в понедельник днем видели на Московском мосту. На вопрос, как лось оказался на предприятии, отвечают просто — "Прошел через проходную завода! Другого хода нет...".

Говорят, утром животное бродило по территории, искало выход. Вызвали коммунальных спасателей. Те вкололи милой животине успокоительное, чтобы не лягнула кого-то при эвакуации. По словам очевидцев, укола было два или три, только после такой дозы животное уснуло. Его связали и погрузили в машину. Дальнейшая судьба "зверя" неизвестна. В коммунальной службе спасения коротко сообщили, что животным занимаются эксперты. Работники завода переживают, что лось мог погибнуть от передозировки лекарства. По словам эколога Алексея Василюка, лоси — животные не пугливые, любят людей.

Напомним, примерно год назад два лося забрели в огород жителей Радужного массива. Тогда история закончилась плачевно — большой лось, убегая от людей, утонул в озере, а маленького куда-то увезли, подозревают, что на шашлыки.

По словам замкомандира дружины охраны природы Киева "Зеленое будущее" Ивана Парникозы, любимая еда для лося — кора и ветки хвойных деревьев, хотя от предложенной морковки он тоже бы не отказался. Правда, лучше все же зверя не кормить. Если увидите лося, попавшего в "лапы города", зовите ветеринаров. Забредают животные в город редко. Их осталось всего ничего под Киевом, счет идет на десятки. В столичных лесах можно увидеть лис, ежиков, зайцев, раньше бродили волки, нерадивые хозяева иногда выбрасывают саламандр. А вчера возле озера на Министерке видели косулю, которая рылась в куче мусора.

По мнению экологов, дикие звери идут в город в поисках чего-то вкусненького.