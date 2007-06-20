На Петровке усыпили незваного гостя - дикого лося (фото)

09:39, 20 июня 2007
Общество
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Дальнейшая судьба животного неизвестна

Во вторник, 19 июня, на Петровке наблюдали странную картину — по территории завода "Динамо" гулял... лось. По словам работника предприятия Николая Мезея, дикое животное появилось на заводе в понедельник вечером, около 21.00, пишет “Сегодня”. После окончания рабочего дня Николай с сотрудниками выпили пива и направились к метро, как вдруг увидели молодого лося. "Мы сначала подумали, что это выпитое дает о себе знать", — с улыбкой говорит Николай. Оказалось, "зверюга" настоящая. Поскольку мужики не знали, что делать с пришельцем, решили оставить его в покое. Лось облюбовал себе уголок возле забора, под кустиками. Затаился там, переночевал.

 

Спасатели вкололи животному снотворное, чтобы лось не брыкался при эвакуации. Фото ”Сегодня”

Люди недоумевают, откуда животное появилось на территории завода. Возможно, прибежало из леса за Троещиной. Говорят, что ушастого в понедельник днем видели на Московском мосту. На вопрос, как лось оказался на предприятии, отвечают просто — "Прошел через проходную завода! Другого хода нет...".

Говорят, утром животное бродило по территории, искало выход. Вызвали коммунальных спасателей. Те вкололи милой животине успокоительное, чтобы не лягнула кого-то при эвакуации. По словам очевидцев, укола было два или три, только после такой дозы  животное уснуло. Его связали и погрузили в машину. Дальнейшая судьба "зверя" неизвестна. В коммунальной службе спасения коротко сообщили, что животным занимаются эксперты. Работники завода переживают, что лось мог погибнуть от передозировки лекарства. По словам эколога Алексея Василюка, лоси — животные не пугливые, любят людей.

Напомним, примерно год назад два лося забрели в огород жителей Радужного массива. Тогда история закончилась плачевно — большой лось, убегая от людей, утонул в озере, а маленького куда-то увезли, подозревают, что на шашлыки.

По словам замкомандира дружины охраны природы Киева "Зеленое будущее" Ивана Парникозы, любимая еда для лося — кора и ветки хвойных деревьев, хотя от предложенной морковки он тоже бы не отказался. Правда, лучше все же зверя не кормить. Если  увидите лося, попавшего в "лапы города", зовите ветеринаров. Забредают животные в город редко. Их осталось всего ничего под Киевом, счет идет на десятки. В столичных лесах можно увидеть лис, ежиков, зайцев, раньше бродили волки, нерадивые хозяева иногда выбрасывают саламандр. А вчера возле озера на Министерке видели косулю, которая рылась в куче мусора.

По мнению экологов, дикие звери идут в город в поисках чего-то вкусненького.

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