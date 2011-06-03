Открылся "Музей вредных привычек"

В Николаеве открылась фотовыставка «Музей вредных привычек». На фотографиях без прикрас изображена жизнь наркоманов, алкоголиков, курильщиков.

«Это шоковые фотографии, это наша жизнь, жизнь настоящая, и не дай Бог, будущая, - сказал корреспонденту УНИАН организатор выставки, руководитель общественного движения «Родители против наркотиков» Юрий ЮРИН. - Мы упорно отворачиваемся от того, что некрасиво, больно, страшно. Назвать зло можно по-разному, кому как удобно – алкоголь, сигареты, наркотики. Да, в лицо правде смотреть страшно. Но наши дети, наши внуки в опасности».

По словам Ю.ЮРИНА, в Николаеве неофициально насчитывается около 40 тысяч наркоманов.

Фотографии в течение двух лет делал и собирал сам Ю.ЮРИН, а также их присылали по почте все желающие и члены движения «Родители против наркотиков».

Ю.ЮРИН фотовыставку назвал музеем, так как намерен сделать ее постоянно действующей. Кроме фотографий, будут демонстрироваться также и экспонаты, имеющие отношение к вредным привычкам человека, к примеру, таблетки, обладающие наркотическим воздействием.

В течение учебного года будут организованы экскурсии для школьников, вести их будут наркоманы с многолетним стажем, которые успешно преодолевают свою тягу к наркотикам.

В месте размещения экспозиции будет действовать круглосуточный центр помощи родителям, чьи дети употребляют наркотики или алкоголь.