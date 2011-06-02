Гидрометцентр прочит Украине 40°-градусное лето

Лето в Украине в этом году будет знойным с высокой степенью пожарной опасности.

Об этом сказал сегодня на брифинге начальник Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По его словам, уже в начале июня в северной, центральной части и на востоке Украины наблюдается существенный дефицит осадков. Температура воздуха уже поднялась до 28-33°С, но такая ситуация не только в Украине, но и в Беларуси, Турции, на Балканах, на Северном Кавказе. Меньшая на несколько градусов жара сейчас наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях. Причина – прошедшие на днях сильные ливни, град и шквалистый ветер.

«Значительные убытки понес накануне Крым, а именно – Симферополь. Диаметр града, который выпал 1 июня, достигал 20-60 мм. Больше всего проблем у коммунальных хозяйств. Кроме того, пострадали автомобили на улицах. Гидрометеоцентр заблаговременно спрогнозировал это стихийное природное явление, но предотвратить его, как вы знаете, было невозможно", - сказал Н.КУЛЬБИДА.

Он сообщил, что 2-3 июня в Украине ожидается увеличение кратковременных дождей, ветра и града, что будут наблюдаться по всей Украине.

На протяжении 4-6 июня произойдет снижение температуры с 33 градусов до 28-ми.

7-10 июня следует ожидать усиления жары, существенных осадков не будет. Со второй декады июня прогнозируются интенсивные грозы, шквалистый ветер и град.

"Но синоптики оценивают этот период положительно, потому что он позволит избежать засушливых явлений. Пока еще говорить о снижении урожайности озимых культур не приходится", - отметил Н.КУЛЬБИДА.

Кроме того, руководитель Гидрометеоцентра отметил, что июль-август в Украине будут самыми знойными месяцами. Температура воздуха будет колебаться в пределах 30-35 и даже 40 градусов.

Также он заметил, что украинские синоптики проводит ежедневные расчеты пожарной опасности. Пятый – самый высокий класс пожарной опасности – наблюдается практически во всех областях. Лидируют Луганская и Херсонская области, но с прохождением дождей во второй декаде июня ситуация улучшится, пообещал Н.КУЛЬБИДА.