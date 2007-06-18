Мороз не советует играть на отношениях с Россией

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ в очередной раз выступает категорически против проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Я категорически против проведения выборов, и этого не скрываю», - сказал А.МОРОЗ. По его словам, досрочные выборы являются авантюрой, которая очень дорого обойдется Украине.

В частности, отметил он, две предыдущие избирательные кампании были построены на разделяющих Украину противоречиях. По словам А.МОРОЗА, это вопросы, касающиеся языка, церкви, НАТО и отношений с РФ. «Это то, на чем нельзя играть, потому что это несет серьезные потенциальные угрозы для Украины», - сказал А.МОРОЗ.

Кроме того, по словам Председателя ВР V созыва, после проведения выборов депутаты тех политических сил, которые не смогут создать коалицию, могут отказаться принести присягу. Таким образом, в ВР не будет 300 голосов депутатов, и парламент будет неполномочным, считает А.МОРОЗ.

При этом он напомнил, что в течение года нельзя проводить выборы в парламент.

«Мы оказываемся перед фактом либо восстановления полномочий старого парламента, либо существования каким-то образом в течение года без парламента», - сказал А.МОРОЗ.

Поэтому, по его словам, досрочные выборы являются авантюрой, которая осуществлена «в угоду конкретным политикам».