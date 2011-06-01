В Симферополе прошел град размером с перепелиное яйцо

Град размером с перепелиное яйцо и ливень прошли сегодня в Симферополе во второй половине дня, от "стихии" пострадал центр города.

Как передает корреспондент УНИАН, град посбивал краску с некоторых автомобилей, повредил пластиковые козырьки над подъездами.

По улицам текли потоки воды.

Очевидцы сообщили также, что находчивые владельцы машин укрывали свои авто подушками и одеялами.

Крымское управление МЧС объявляло штормовое предупреждение на первый день лета.