В Симферополе прошел град размером с перепелиное яйцо
18:59, 01 июня 2011Общество
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Повреждены автомобили
Град размером с перепелиное яйцо и ливень прошли сегодня в Симферополе во второй половине дня, от "стихии" пострадал центр города.
Как передает корреспондент УНИАН, град посбивал краску с некоторых автомобилей, повредил пластиковые козырьки над подъездами.
По улицам текли потоки воды.
Очевидцы сообщили также, что находчивые владельцы машин укрывали свои авто подушками и одеялами.
Крымское управление МЧС объявляло штормовое предупреждение на первый день лета.
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