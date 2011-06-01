Причина обыска на предприятии, близком к нардепу Тимошенко - версия СБУ

В СБУ объяснили причину обыска на херсонском предприятии «Строймеханизация».

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Херсонской области Владимир СЛЮСАРЕНКО, директор ЗАО «Строймеханизация» (Херсон) Владимир ТАРАН подозревается в нарушении законодательства, регламентирующего порядок строительства домов за счет средств юридических и физических лиц. По данным СБУ, он привлек средства местных жителей для построения жилого дома, не имея на это специального разрешения. Следователи подозревают, что схема привлечения средств ЗАО «Строймеханизация» похожа на аналогичные схемы известной столичной компании «Элита-Центр».

Кроме того, сказал В.СЛЮСАРЕНКО, установлено, что руководство этого акционерного общества в налоговой отчетности занижало прибыли, что привело к неуплате в государственный бюджет средств на сумму свыше 3,7 млн. грн.

Следователями УСБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ст.ст. 202 ч.2 (нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью) и 212 ч.3. (уклонение от уплаты налогов) в отношении руководителя «Строймеханизации».

Следствие продолжается, отметил В.СЛЮСАРЕНКО.

Как сообщалось, сегодня следователи СБУ в сопровождении бойцов спецподразделения «Альфа» провели обыск и изъятие хозяйственных и бухгалтерских документов на ЗАО «Строймеханизация». Руководство предприятия и бывший председатель правления ЗАО (до 2006 года) – народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина», председатель Киевской и Херсонской парторганизаций ВО «Батьківщина» Юрий ОДАРЧЕНКО считают такие действия политически мотивированными.