Гендиректор аэропорта «Киев» подал в отставку

Генеральный директор Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис КОСТРЖЕВСКИЙ подал в отставку по собственному желанию.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Олег ПЕТРОВСКИЙ.

По его словам, Д.КОСТРЖЕВСКИЙ написал заявление, однако оно пока что не подписано, контракт с ним не разорван. Поскольку аэропорт является коммунальным предприятием, назначение и увольнение его руководителя принимает руководство Киевской государственной городской администрации.

По словам О.ПЕТРОВСКОГО, сейчас обязанности гендиректора аэропорта выполняет директор дирекции по строительству аэропорта Александр НЕСТЕРЕНКО.

Напомним, Д.КОСТРЖЕВСКИЙ был назначен на должность гендиректора аэропорта «Киев» в ноябре 2009 года.