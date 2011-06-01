На херсонских пляжах милиция будет проверять документы

В Херсонской области милиция будет проверять документы у отдыхающих на пляжах.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, отметив, что с наступлением курортного сезона в регионе началась оперативно-профилактическая операция “Берег” с целью укрепления правопорядка и общественной безопасности в местах массового отдыха и оздоровления граждан.

В частности, в отработку вовлечено максимальное количество личного состава милиции. Вдвое увеличено количество милицейских нарядов, под особый контроль взяты ранее судимые лица. С целью выявления криминалитета, сотрудники патрульно-постовой службы проверяют наличие документов у подозрительных граждан, следят за порядком в местах массового отдыха: пляжах, парках, развлекательных заведениях, возле баз отдыха, санаториев, баров. Особое внимание при этом уделяется отработке мест отдыха детей и подростков.

Кроме того, работники ветеринарной милиции совместно с другими заинтересованными службами проверяют соблюдение субъектами ведения хозяйства ветеринарно-санитарных правил торговли продукцией животного происхождения в местах массового отдыха граждан.