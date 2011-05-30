Милиция готовится встречать рассвет с выпусниками

В Киеве более 1 тыс. сотрудников милиции будут обеспечивать охрану общественного порядка сегодня во время выпускных вечеров.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

По их данным, выпускные вечера пройдут в 287 выпускных классах 224 школ столицы, праздник отпразднуют 6 тыс. 205 выпускников. 160 школ, отметили в милиции, будут праздновать выпускные вечера и встречать рассвет в своих районах, 82 школы - в других районах и 45 - за пределами Киева.

Всего в обеспечении правопорядка будут задействованы 1019 сотрудников милиции, включая 400 военнослужащих внутренних войск и 200 курсантов Национальной академии внутренних дел.

В милиции также добавили, что будет усилена охрана правопорядка на станциях метрополитена "Гидропарк", "Днепр", "Арсенальная", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

По их данным, созданы дополнительные группы документирования и следственные оперативные группы для оперативного реагирования на какие-либо правонарушения. Также будет работать 10 мобильных групп столичного главка.

В киевской милиции подчеркнули, что уже проведены встречи с представителями родительских комитетов, преподавательскими составами школ и отработана схема взаимодействия. Патрули ГАИ, а также ППС, будут максимально приближены к местам массовых гуляний выпускников школ.