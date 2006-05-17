В Кременчуге нашли украденного ребенка

В городе Кременчуг Полтавской области найден украденный несколько дней назад ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении милиции Кременчуга.

По официальным данным, 16 мая в дежурную часть городской милиции обратилась 24-летняя жительница Кременчуга с заявлением о пропаже ребенка.

«Женщина сообщила, что 14 мая оставила двухлетнего сына Владислава у соседки, а сама пошла на базар. Вернувшись, у соседки она ребенка уже не обнаружила»,- рассказывает пресс-секретарь начальника Кременчугской городской милиции Лариса БЕЛ КОВСКАЯ.

После сообщения о пропаже ребенка в городе были созданы оперативные группы по поиску ребенка. В ходе следствия выяснилось, что к соседке 14 мая заглянула 20-летняя знакомая. Вместе они пили, а потом знакомая просто украла ребенка. «Она прятала ребенка в частном секторе. Во время кражи у мальчика поднялась температура. Она лечила его таблетками»,- отметила Л.БЕЛКОВСКАЯ.

Сегодня ребенок возвращен матери.

Причины, которые побудили девушку украсть ребенка, не сообщаются.