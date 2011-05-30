Полтавская область - лидер по открытию детсадов

В этом году в Полтавской области откроют более 50 новых детских садов, тогда как в 2010 году было открыто 27 дошкольных учреждений.

Об этом во время общения со СМИ сообщил председатель Полтавского областного совета Иван МОМОТ.

По его словам, область является лидером в государстве по открытию детских садов.

«Два дня назад в Кременчугском районе открывали новый детсад, и еще там планируют капитально отремонтировать и открыть новое заведение. И так - в каждом районе Полтавщины», - отметил И.МОМОТ.

Он рассказал, что некоторые садики восстанавливают, ремонтируют и открывают.