Задорожный предлагает сцепить зубы и кланяться России за дешевый газ

Член Высшего совета юстиции Украины, экс-народный депутат и экс-представитель Президента в Верховной Раде Александр ЗАДОРОЖНЫЙ считает, что взаимное шельмование Украины и России является элементом подготовки к выборам российского президента 2008 года.

Такое мнение А.ЗАДОРОЖНЫЙ высказал в интервью еженедельнику «Киевский телеграф» (№24, 15-21 июня 2007).

«Абсолютно понятно, что такое вот взаимное шельмование является элементом подготовки к выборам президента России, которые должны состояться в 2008 году. Но у нас, в Украине, не понимают, что россияне идут своим собственным политическим маршрутом. Все это приводит к тому, что мы не можем выстроить понятной всем модели двусторонних отношений. Я никогда не был сторонником Александра МОРОЗА, но сегодня он, на мой взгляд, чуть ли не единственный политик, который адекватно на вербальном уровне артикулирует то, что необходимо сказать стране», - сказал А.ЗАДОРОЖНЫЙ.

По его мнению, стороны не должны переносить «комплексы в двухсторонних отношениях» на государственную политику и «отлавливать» на границе то ЖУЛИНСКОГО, то ДУГИНА». «Государственная политика заключается в том, чтобы, стиснув зубы, кланяться и выбивать каждый доллар для развития нашего экспорта. Говорить на любом языке, хоть на китайском, но добиваться того, чтобы цена на газ снижалась. А крутить друг другу дули и высказывать накопившиеся обиды при случае - это не государственный уровень», - считает он.

«Россию и Украину объединяет гораздо больше, чем разъединяет. И прагматичный подход должен заключаться не в том, чтобы стучаться изо всех сил в надолго закрытые для Украины двери ЕС (нас же просто отфутболивают), а использовать в интересах Украины старые и нарабатывать новые экономические связи. Да, с Россией, да, на постсоветском пространстве. Или есть территории, где нас понимают и знают лучше, чем в бывшем СССР? Есть фундаментальные ценности, которые не зависят от субъективного мнения или настроений политиков двух стран», - подчеркнул А.ЗАДОРОЖНЫЙ.