Добыча сланцевого газа в Литве может снизить зависимость от России

Промышленная добыча сланцевого газа на западе Литвы, если предположения ученых о его залежах подтвердятся, может начаться через несколько лет, сообщают литовские СМИ со ссылкой на заместителя директора Литовской геологической службы Йонаса Саткунаса.

Это позволило бы Литве уменьшить зависимость от поставляемого из России газа на 30-50 лет. В настоящее время Литва практически полностью зависит от поставок российского газа.

Стоимость месторождений, по предварительным подсчетам, может достигать 30 миллиардов долларов.

По мнению министра энергетики Литвы Арвидаса Секмокаса, разведка месторождений в настоящее время обошлась бы в порядка 250 миллионов долларов, однако до начала промышленной добычи, по-видимому, пройдет десятилетие.

"Это только предположения. Только теоретические подсчеты. Мы работаем с одной компанией, представили им свои пробы и получим уже более реальные расчеты", - сказал после встречи с премьер-министром заместитель директора Литовской геологической службы Йонас Саткунас.

По данным американских экспертов, представленным министру энергетики Литвы во время его визита в США две недели назад, возможные залежи сланцевого газа находятся на юго-западе Литвы и простираются до Калининградской области и Польши, где этого газа особенно много. Литовские ученые о наличии источников сланцевого газа в Литве заявляли еще несколько лет назад.

Саткункас утверждает, что месторождения Литвы составляют порядка 480 миллиардов кубических метров, а добыть можно 100 миллиардов кубометров.

Сланцевый газ ничем не отличается от потребляемого сейчас в Литве природного газа.

"Если в этом году будет объявлен конкурс и будет победитель, то в следующем году можно начать пробные бурения", - цитирует РИА "Новости".