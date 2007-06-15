Партия регионов напоминает Балоге о договорённости Януковича с Ющенко

Партия регионов напоминает руководителю Секретариата Президента Украины Виктору БАЛОГЕ, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Виктор ЮЩЕНКО договорились совместно наводить порядок с государственными закупками.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

Пресс-служба Партии регионов напоминает, что сегодня В.БАЛОГА подверг резкой критике намерение правительства внести новые изменения в закон о госзакупках.

Партия регионов заявляет, что комментарий В.БАЛОГИ в отношении новой редакции закона о госзакупках выглядит «довольно странным, а низкая информированность главы Секретариата Президента о происходящем в стране ставит в неловкое положение весь чиновничий аппарат Секретариата».

Пресс-служба партии регионов напоминает, что еще 13 июня на заседании Кабинета министров премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ говорил на эту тему следующее: «Сегодня вся страна страдает от того, что принят несовершенный законопроект, который вступил в силу в 2006 году, о госзакупках.

Ситуация катастрофическая… Коррупция процветает. Я поставил задачу перед вице-премьер-министром, написал письмо в Генеральную прокуратуру, МВД, СБУ, чтобы срочно разобрались с этой ситуацией. Мы согласовали этот вопрос с Президентом ЮЩЕНКО и договорились, что будем совместно действовать, наводить порядок. Но для этого крайне необходимо внести изменения в закон о госзакупках»…

Учитывая вышеприведенные факты, Партия регионов спрашивает у главы Секретариата: почему никто из представителей Секретариата Президента не принял участие в работе над проектом закона о внесении изменений в закон о госзакупках, почему Секретарит Президента не выполняет договоренности, достигнутые Президентом и премьером, почему абсолютно равнодушно отнесся к тому, как Генеральная прокуратура, СБУ и МВД ведут расследования, связанные с коррупцией в этих вопросах?

Как сообщал УНИАН, 7 июня министр экономики Анатолий КИНАХ сообщил, что Министерство экономики Украины инициирует возвращение контроля над государственными закупками правительства. По его словам, уже подготовлен законопроект, в котором предусматривается возложить функции контроля и координацию над госзакупками на экономический блок правительства.

13 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает неэффективной и криминализированной действующую редакцию закона о государственных закупках.