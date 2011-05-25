Ахметов будет сам качать нефть и газ

ДТЭК (г. Донецк) создала компанию "ДТЭК-Нефтегаз".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО на пресс-конференции.

"Мы приняли стратегическое решение, что мы будем игроком в нефтегазовом секторе", - сказал он.

По словам директора по развитию бизнеса ДТЭК Германа АЙНБИНДЕРА, компания создана в мае 2011 г.

Планируется, что "ДТЭК Нефтегаз" будет участвовать в добыче углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей в рамках ранее созданной компании Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова).

Компания также будет осуществлять добычу сланцевого газа и газа (метана) на угольных месторождениях.

Справка УНИАН. ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management (Донецк).

Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.

Консолидированный доход ДТЭК в 2010 году составил 3 052 млн. дол., EBITDA — 771 млн. дол., чистая прибыль — 359 млн. дол.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.