Среди 33 задержанных, которые брали штурмом сахарозавод, - 12 судимых

Среди 33 задержанных, которые прибыли из Черкасской области на Кирнасовский сахарный завод Винницкой области, и принимали участие в силовом конфликте с местным населением, 12 оказались ранее судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

Напомним, 19 мая около 5-и часов утра на территории бывшего Кирнасовского сахарного завода, что в Тульчинском районе Винницкой области в результате конфликта, который возник между бывшими работниками предприятия из числа местных жителей и прибывшими на завод лицами в сопровождении представителя от ООО, которому был продан имущественный комплекс завода, скончался мужчина. По данным милиции, за медицинской помощью в Тульчинскую районную больницу после силового противостояния на заводе обратились 15 граждан, из которых шестеро были госпитализированы. В настоящее время трое находятся в больнице.

В территориальное подразделение милиции были доставлены 33 прибывших на предприятие человек. Они оказались жителями Черкасской области, нанятыми владельцем для выполнения работ на предприятии. Как отметили в милиции, на сегодняшний день основания их пребывания на предприятии выясняются и будет дана правовая оценка их действиям.

В то же время, 20 мая суд освободил под залог в 8 тысяч гривен подозреваемого в нанесении телесных повреждений средней тяжести 66-летней местной жительнице, который был задержан работниками милиции в порядке статьи 115 УПК Украины.

Кроме того, милиция проверяет законность продажи имущественного комплекса бывшего Кирнасовского сахарного завода черкасскому ООО. Как сообщалось раньше, с 2006 года предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность. С марта 2011 года владельцем комплекса зданий и сооружений бывшего сахарозавода стало киевское ООО, а оборудование имущественного комплекса – черкасское ООО.

Как сказано в сообщении, в ходе проверки хозяйственной деятельности черкасского ООО выяснилось, что общество занимается заготовкой металлолома, поэтому оборудование завода, которое оценивается в более чем 8 млн. грн., скорее всего, ожидало участие превратиться в утиль.

С целью проверки законности приватизации завода УГСБЭП УМВД востребовало пакет документов относительно перехода права собственности на объекты недвижимости завода и оборудования.

На сегодняшний день охрана общественного порядка на прилегающей к бывшему сахарному заводу обеспечивается работниками милиции территориального подразделения в круглосуточном режиме.