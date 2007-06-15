Рейтинг знаменитостей Forbes: Опра богаче и успешнее Мадонны

Журнал Forbes обнародовал свой ежегодный список знаменитостей. Лидером рейтинга уже не в первый раз оказалась 52-летняя американка Опра Уинфри. Знаменитая чернокожая телеведущая, актриса, критик является единственной представительницей плеяды афроамериканских миллиардеров. Работа над собственным ТВ-шоу, а также управление продюсерской компанией и участие еще в целом ряде коммерческих проектов позволили "звезде" американского телевидения заработать за прошлый год около 260 млн долларов. В прошлом году самым знаменитым, богатым и успешным в этом списке был назван звезда Голливуда Том Круз. В этом году он занял 8-ю строчку.

В пятерку лидеров перечня "самых влиятельных" вошли также гольфист Тайгер Вудс, получивший за прошлый год 100 млн долларов, поп-"звезда" Мадонна (72 млн долларов), группа Rolling Stones (88 млн долларов) и киноактер Брэд Питт (35 млн долларов).

Степень "влиятельности" знаменитостей по версии Forbes, прямо не зависит от сумм их доходов. Самым хорошо зарабатывающим актером признан Джонни Депп, который "положил в карман" в минувшем году 92 млн долларов.

В номинации "звездные дети" не нашлось равных исполнителю роли Гарри Поттера в фильмах по романам Джоан Роулинг Дэниелу Рэдклиффу (15 млн долларов). Сама создательница образа юного волшебника и его друзей была названа самым богатым в мире писателем - за 2006 год она получила 32 млн долларов.

Наиболее высокооплачиваемой актрисой была названа Николь Кидман (28 млн долларов), а самым богатым продюсером и кинорежиссером - Джерри Брукхаймер, заработавший за прошлый год 120 млн долларов.

Первая десятка знаменитостей по версии журнала Forbes:

1. Опра Уинфри

2. Тайгер Вудс

3. Мадонна

4. Rolling Stones

5. Брэд Питт

6. Джонни Депп

7. Элтон Джон

8. Том Круз

9. Jay-Z

10. Стивен Спилберг

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