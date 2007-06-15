Рейтинг знаменитостей Forbes: Опра богаче и успешнее Мадонны
Ярмарка тщеславия 2007
|Опра Винфри
В пятерку лидеров перечня "самых влиятельных" вошли также гольфист Тайгер Вудс, получивший за прошлый год 100 млн долларов, поп-"звезда" Мадонна (72 млн долларов), группа Rolling Stones (88 млн долларов) и киноактер Брэд Питт (35 млн долларов).
Степень "влиятельности" знаменитостей по версии Forbes, прямо не зависит от сумм их доходов. Самым хорошо зарабатывающим актером признан Джонни Депп, который "положил в карман" в минувшем году 92 млн долларов.
В номинации "звездные дети" не нашлось равных исполнителю роли Гарри Поттера в фильмах по романам Джоан Роулинг Дэниелу Рэдклиффу (15 млн долларов). Сама создательница образа юного волшебника и его друзей была названа самым богатым в мире писателем - за 2006 год она получила 32 млн долларов.
Наиболее высокооплачиваемой актрисой была названа Николь Кидман (28 млн долларов), а самым богатым продюсером и кинорежиссером - Джерри Брукхаймер, заработавший за прошлый год 120 млн долларов.
Первая десятка знаменитостей по версии журнала Forbes:
1. Опра Уинфри
2. Тайгер Вудс
3. Мадонна
4. Rolling Stones
5. Брэд Питт
6. Джонни Депп
7. Элтон Джон
8. Том Круз
9. Jay-Z
10. Стивен Спилберг