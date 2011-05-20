В Донецке отметили 150-летие перезахоронения Шевченко

Сегодня в Донецке прошло торжественное возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко, приуроченное к 150-летию перезахоронения этого великого украинского поэта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, в торжественной церемонии участвовали председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК, заместитель председателя Донецкого областного совета Андрей ФЕДОРУК, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, представители ОГА и облсовета, территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти. К монументу Т.Г. Шевченко пришли также представители общественных и молодежных организаций, жители и гости города.

По завершении торжественного мероприятия А.БЛИЗНЮК во время общения с журналистами подчеркнул: «Важно то, какое значение это событие имеет для громады. Народ помнит и чтит своего поэта и гражданина». При этом он добавил: «Мы пришли отдать дань уважения и подтвердить: мы помним, что целые поколения воспитываются на творчестве Шевченко. Вслед за нами и наша молодежь будет помнить и чтить выдающихся людей в своей стране».