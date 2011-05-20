Завтра в Киевской области - почти 30°

Завтра в Украине сохранится теплая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 21 мая будет переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье, в Карпатах, а днем местами и в южной части и Приазовье кратковременный дождь, гроза. Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с; на остальной территории северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 24-29°, в Крыму 19-24°; в горах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°. В столице также без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

20 мая температура воды в Черном и Азовском морях 15-20°; в Днепре в районе Киева 17°.