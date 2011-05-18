Ради чего студенты пришли в вузы (опрос)

Современные молодые люди поступают в вузы для того, чтобы построить карьеру и стать образованными людьми.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, к такому выводу пришли эксперты института по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего».

В частности, согласно опросу, украинские и российские студенты учатся в высших учебных заведениях в основном ради будущей карьеры (40,9% и 45,7% соответственно).

Ради собственной образованности поступают в вузы 32,1% и 27,1% соответственно. Рассчитывают получить в вузе новые знания 15,1% (Украина) и 14,2% (Россия).

А вот у студентов Польши и Казахстана в приоритете цель – стать образованным человеком (35,1% и 35% соответственно).

Ради карьеры поступают в вуз менее трети поляков (30,8%) и менее четверти казахов (24,6%).

Становятся студентами для того, чтобы получить новые знания, в Польше – 23,3%, в Казахстане – 21,4% молодых людей.

Комментируя результаты исследования, президент Национальной академии наук Украины, академик Борис ПАТОН поделился своим секретом успеха. «Основным качеством, которое, как мне кажется, может привести к успеху, является трудолюбие, любовь к тому делу, которому человек решил посвятить свою жизнь. Недаром говорят, что талант – это труд. Современной молодежи хотелось бы пожелать поскорее найти свое жизненное призвание, а если это не удается сделать быстро, то никогда не терять надежды и упорно продолжать искать самого себя. Для этого, разумеется, кроме постоянных усилий, важно иметь хорошее здоровье, что достигается постоянными занятиями физкультурой и спортом, веру в успех, силу в достижении поставленной цели, понимание ценности собственной жизни», - считает академик.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тысяч 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.

В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина