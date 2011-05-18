Завтра в Украине - до 27° тепла

19 мая в южной части Украины и Карпатском регионе местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток ожидается переменных направлений, 3-8 м/с; на юге северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°; в Крыму и на побережье морей ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

В Киеве и области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в области ночью 7-12°, днем 22-27°. В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 24-26°.

18 мая температура воды в Черном и Азовском морях 14-18°, вблизи Феодосии 12°, Геническа 22°; в Днепре возле Киева 16°.