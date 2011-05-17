Открыли новое здание Генерального консульства Польши в Украине

16 мая во Львове торжественно открыли новое здание Генерального консульства Польши.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, здание расположено по адресу ул. И.Франко, 108. В церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел Украины и Польши Константин ГРИЩЕНКО и Радослав СИКОРСКИЙ, а также Генеральный Консул Республики Польша Гжегож ОПАЛИНСКИЙ, председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК, мэр Львова Андрей САДОВЫЙ.

Глава Министерства иностранных дел Польши, поздравляя присутствующих, отметил, что новое здание Генконсульства Польши во Львове «для Украины своеобразный мост в Европу».

«Это здание служит доказательством наших теплых чувств к Украине, и Львов для нас - особый город», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО отметил, что открытие нового здания Генерального консульства во Львове является весомой вехой в отношениях Украины и Польши. «Вскоре Польша будет председательствовать в Европейском Союзе. Мы готовы к активному сотрудничеству, включая создание зоны свободной торговли. Мы также признательны Польше за помощь в вопросах либерализации визового режима », - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Также, по данным МИД Украины, во время пребывания во Львове министры иностранных дел двух стран посетили строительную площадку нового терминала международного аэропорта «Львов», возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Адаму Мицкевичу, а также провели переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений.