В Донецке принята Программа развития русского языка и русской культуры

В Донецке принята к реализации Программа развития регионального русского языка и русской культуры на 2007-2011 годы.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью Донецкого горсовета, программа была разработана в соответствии с законами Украины "О языках в Украинской ССР", "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств", а также в соответствии с решением областного совета "О создании условий для развития русского языка в Донецкой области". Программа была утверждена на сессии горсовета.

Основными задачами Программы является всестороннее и равное развитие, функционирование русского языка во всех сферах общественной жизни города; содействие в использовании русского языка в устной и письменной речи, в общественной жизни; содействие осуществлению научных исследований в области русского языка, литературы и культуры; обеспечение взаимодействия между Донецком и городами Российской Федерации в образовательной и культурной сферах; укрепление материальной базы общеобразовательных учебных заведений для улучшения качества преподавания русского языка и т.п.

Кроме того, программой предусматривается использовать русский язык в образовании "в пределах административных границ Донецка без ущерба для обучения на украинском языке".

Программа также предусматривает способствовать развитию русского языка "как языка межнационального общения путем организации фестивалей русской культуры, кинофестивалей, смотров народного творчества, популяризации произведений классиков русской литературы и современных авторов".