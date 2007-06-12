Асадчев ”не догоняет”: Верка Сердючка - Почетный гражанин или гражданка?

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ считает позорным явлением присвоение Андрею ДАНИЛКО звание Почетного гражданина Полтавы.

Как передает корреспондент УНИАН, губернатор сказал: «Я считаю, это - позорное явление... Я так и не понял, он или она стали Почетным гражданином Полтавы. ДАНИЛКО сделал карикатурный образ, и если его наследовать, то нужно давать звание тем актерам, кто играет Собакевичей, Ляпкиных-Тяпкиных, и другим колоритным фигурам».

По мнению В.АСАДЧЕВА, горсовет проявил себя не с лучшей стороны. «С точки зрения понимания вопроса горсовет показал себя не на высшем уровне. Лучше было бы дать Почетного гражданина Герою Советского Союза» - сказал В.АСАДЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 июня депутаты Полтавского городского совета присвоили звание Почетного гражданина города А.ДАНИЛКО «за творческую оригинальность, пропаганду полтавского самобытного колорита и популяризацию родного города».

Среди Почетных граждан Полтавы - народный артист СССР Иосиф КОБЗОН, космонавт Павел ПОПОВИЧ, профессор, ректор Национальной юридической академии Василий ТАЦИЙ, экс-мэр Полтавы Анатолий КУКОБА, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, экс-ректор Украинской медицинской стоматологической академии Николай СКРИПНИКОВ, Герой Советского Союза генерал-майор Кузьма НЕЗДОЛИЙ и доктор технических наук, профессор Александр ОНИЩЕНКО.