”Кинотавр” назвал своих победителей

Объявлены лауреаты XVIII кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в Сочи с 3 по 11 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, гран-при фестиваля и приз за лучшую режиссуру жюри, которое в этом году возглавил известный кинорежиссер Вадим АБДРАШИТОВ, присудило российскому режиссеру Алексею ПОПОГРЕБСКОМУ за фильм "Простые вещи".

На главный приз, кроме А.ПОПОГРЕБСКОГО, претендовали "Груз 200" Алексея БАЛАБАНОВА, "Два в одном" Киры МУРАТОВОЙ, "День рождения инфанты" Валерии ГАЙ-ГЕРМАНИКИ, "Инзеень-малина" Владимира СИВКОВА, "Жестокость" Марины ЛЮБАКОВОЙ, "Кремень" Алексея МИЗГРИРЕВА, "Кука" Ярослава ЧЕВАЖЕВСЬКОГО, "Лучшее время года" Светланы ПРОСКУРИНОЙ, "Натурщица" Татьяны ВОРОНЕЦЬКОЙ, "Отрыв" Александра МИНДАДЗЕ, "Русалка" Анны МЕЛИКЯН, "Тиски" Валерия ТОДОРОВСКОГО, "Овраг" Марины РАЗБЕЖКИНОЙ.

Приз за лучшую женскую роль достался российской актрисе Амелии Марии ШАЛАЕВОЙ за роль в фильме «Русалка», а лучшим актером был назван Сергей ПУСКЕПАЛИС, который исполнил главную роль в фильме «Простые вещи».

Украина была представлена на «Кинотавре» новой работой К.МУРАТОВОЙ «Два в одном», которая открыла конкурсную программу кинофестиваля.

Главные роли в иронической драме “Два в одном” исполнили Рената ЛИТВИНОВА, Богдан СТУПКА, Сергей БЕХТЕРЕВ, Александр БАШИРОВ, Наталия БУЗЬКО. Продюсером картины выступил Олег КОХАН (Sota Cinema Group).

Это третья фестивальная история нового фильма одесситки К.МУРАТОВОЙ: в конце марта «Два в одном» был признан лучшей картиной стран СНГ и Балтии на церемонии вручения российской кинопремии «Ника», а в начале мая фильм представил Украину на кинофестивале Tribeca (Нью-Йорк), основанном актером и режиссером Робертом де НИРО.

Впереди у этого фильма участие в ежегодном Мюнхенском кинофестивале и международном кинофестивале в Хайфе. А осенью планируется масштабная национальная премьера картины «Два в одном» в Киеве и других крупных городах Украины, после чего ее смогут оценить почитатели К.МУРАТОВОЙ и все любители интеллектуального кино.