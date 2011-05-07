Дети нашли в Черном лесу больше тысячи немецких снарядов

Вблизи поселка городского типа Ярмолинцы, что в Хмельницкой области, в лесу обнаружено свыше 1000 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны калибра от 45 мм до 152 мм

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в области, на боеприпас наткнулись дети во время прогулки по лесу.

На место события прибыли пиротехники МЧС, которые нашли арсенал оружия. Поисковые работы продолжаются.

“Место, где обнаружили боеприпасы, называется урочище Черный Лес. Местные жители утверждают, что боеприпасы здесь находят постоянно: здесь во время Великой Отечественной фашисты устроили склад”, - рассказали в пресс-службе Управление МЧС в области.

В целом, с начала года на территории области обнаружено 998 единиц боеприпасов, из них 943 успешно обезвредили пиротехники МЧС области.