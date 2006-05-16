Черновецкий хочет привлечь прокурора Киева к уголовной ответственности

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет привлечь прокурора Киева Василия ПРИСЯЖНЮКА к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Уволить прокурора Киева я не имею полномочий, но я сделал представление о привлечении его к уголовной ответственности. Потому что все разрешения на строительные работы в Киеве не были им опротестованы, как этого требует закон. Я сам в прошлом прокурор и знаю, о чем идет речь. В данном случае для замыливания ока подавалось на решение очередного незаконного строительства заявление в суд и проигрывалось. А апелляция не подавалась. Это в лучшем случае. А в остальном просто соглашались с этим (незаконным строительством – УНИАН)», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.