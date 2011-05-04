Крымчан просят сидеть дома, никому не звонить и не включать электричество

Крымское управление МЧС объявило на вторую половину сегодняшнего дня и на завтра, 5 мая, штормовое предупреждение в регионе из-за ухудшения погодных условий и призвало жителей Крыма и туристов отложить посещение гор и воздержаться от выходов в море.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На территории полуострова ожидаются сильные ливни, грозы, местами град. В связи с сильными осадками возможно повышение уровня рек на 0,8 метра.

Спасатели просят крымчан во время грозы избегать открытой местности и возвышенностей, не находиться под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций. «В помещениях желательно не использовать электроприборы и не пользоваться телефонной связью. Особое внимание обратите на безопасность детей», - говорится в пресс-релизе.