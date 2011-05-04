Стартует журналистский конкурс «Гучномовець»

Национальный форум профсоюзов Украины, Киевский независимый медиа-профсоюз, информагентство УНИАН и интернет-издание “Телекритика” объявляют всеукраинский конкурс на лучшее освещение социальной тематики среди журналистов «Гучномовець».

Как сообщают организаторы конкурса, его целью является пропаганда заинтересованности социальной тематикой в журналистской среде, стимулирование профессионального освещения социальной тематики (проведение социальных реформ, социальное положение граждан Украины, социальные проблемы отдельных групп или регионов Украины, опыт других стран относительно проведения социальных реформ) в СМИ, содействие развитию диалога общества с властью.

Конкурс проводится в таких номинациях: лучший аналитический материал (журналистское расследование); лучший репортаж; открытие дискуссии в блоге.

Конкурсные работы будут оценены по такими критериям: уровень раскрытия социально-важной темы; актуальность и иллюстративность материала; оригинальность в подходе к освещению материала; корректность изложения материала; уровень соблюдения журналистских стандартов, сбалансированность материала.

Победителей конкурса определит жюри в таком составе: председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, главный редактор ИА «УНИАН» Александр ХАРЧЕНКО, председатель Комитета Киевского независимого медиа-профсоюза Юрий ЛУКАНОВ, исполнительный директор ГО "Телекритика" Виталий ЯРИНИЧ, директор Международного института демократий Сергей ТАРАН, заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО.

Победители конкурса будут награждены памятными призами и денежными премиями в размере: гран-при Конкурса – 7 000 гривень; за лучший аналитический материал (журналистское расследование) – 4 000 гривень; за лучший репортаж (текст) – 4 000 гривень; за лучший репортаж (фото) – 4 000 гривень; за открытие дискуссии в блоге – 4 000 гривень.

Для участия в конкурсе необходимо отправить информационный материал (текст, фото), опубликованный в период с 1 мая 2010 по 1 мая 2011 по адресу coordcentre@nfpu.org с примечанием «конкурс» до 20 мая 2011 года: печатные материалы – в отсканированном виде, формат jpeg; материалы, размещенные на информационных Интернет-ресурсах, – в текстовом формате doc. с указанием гиперссылки.