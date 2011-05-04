Облитый кислотой чиновник не верит в версию милиции

Заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Юрия ЧИЖМАРЬ не верит в версию милиции о заказчике и исполнителе покушения на него.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, он не верит в то, что задержанный капитан милиции Назар ФЕСУН, у которого чиновник якобы«отбил» возлюбленную Александру ПАП, является настоящим заказчиком покушения.

«КОТОВ, который нападал, почему-то два дня после преступления у себя дома хранил мою фотографию и кислоту. Это дикий абсурд! Что-то тут нечисто!» – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

«КОТОВ под домом у меня полгода ходил. Он даже не скрывался. Я думал, они просто пытаются меня запугать, но не переступят границу... Человек полгода знает меня в лицо и почему-то хранит мою фотографию... Ощущение, что он целенаправленно почему-то хотел в тюрьму. ФЕСУН – человек тоже интересный. Зачем ему писать явку с повинной, что это он облил меня, ведь КОТОВ на него не показывал? Закрадывается сомнение: а заказчики ли эти парни или просто исполнители? Я 9 лет работал адвокатом, и для меня очень странно, как они себя ведут. Если бы я был их адвокатом, я бы их за два дня очистил. Но люди сознательно идут, чтоб понести наказание», – отметил чиновник.

Он уверяет, что не был знаком с Н.ФЕСУНОМ и отказался комментировать свои взаимоотношения с А.ПАП. «Я этого человека лично не знаю, поэтому не могу комментировать, кто и что. Когда я имел с ней хорошие отношения, тогда ФЕСУНА не было в Киеве. Откуда он взялся – я не знаю», – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

«Я прекрасно понимаю, что ФЕСУН существовал. Понял я это не позавчера, а сегодня. Появился он тогда, когда я уехал работать губернатором в Тернополь. Я слишком отдался работе, просто не успевал смотреть за собственной личной жизнью. Все проблемы из-за этого», – добавил он.

Ю.ЧИЖМАРЬ также отрицает, что настаивал, чтобы А.ПАП сделала аборт. «Я бы никогда даже рот не открыл. Я человек верующий, и в жизни этого не позволил бы. Да и как можно требовать аборт на шестом месяце?» – сказал чиновник.

«Сегодня» напоминает, что на Ю.ЧИЖМАРЯ напали 17 февраля с.г. в Киеве на ул. Горького, возле его дома. Неизвестный плеснул ему кислотой в лицо и скрылся. Замгубернатора Киевской области и бывшего губернатора Тернопольской области отвезли в реанимацию ожогового центра. Когда врачи боролись за зрение чиновника, милиция заявила, что задержаны исполнитель – Д.КОТОВ и заказчик – капитан милиции Н.ФЕСУН. Официальный мотив, по версии милиции: якобы Ю.ЧИЖМАРЬ отбил у Н.ФЕСУНА любимую девушку, 26-летнюю А.ПАП, которую он и провожал в тот вечер и которая вскоре станет матерью. По версии милиции, отец ребенка – милиционер, а Ю.ЧИЖМАРЬ в связи с этим уговаривал А.ПАП сделать аборт, что взбесило Н.ФЕСУНА, и тот решился на такой отчаянный шаг. Замгубернатора в эту версию не верит, пишет издание.