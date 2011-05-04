Прикарпатью нужен партнер среди китайских провинций

Прикарпатье и китайская провинция Шандунь намерены стать побратимами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил посол Китайской Народной Республики в Украине Чжан СИЮНЬ.

По его словам, «сегодня мы договорились с губернатором Прикарпатья Михаилом ВЫШИВАНЮКОМ о том, что нужно найти одного партнера среди китайских провинций для широкомасштабного сотрудничества».

«Ивано-Франковская область выразила желание сотрудничать с провинцией Шандунь, - отметил посол. - Это наиболее промышленная и самая населенная провинция. В этой провинции, по последней переписи населения, проживают 100 млн. человек (на Прикарпатье - 1,5 млн. человек – УНИАН)».

По словам китайского дипломата, «губернатор Прикарпатья пообещал содействие китайскому бизнесу, банкирам».

Он также сообщил, что первые результаты сотрудничества должны быть уже в конце июня, «когда в Украину прибудет Президент КНР». «Тогда президенты двух стран должны увидеть новые объекты не только красивыми, но и реально полезными для стран», - сказал посол.