Пако Раббан и дизайнер Вероника Жанви дадут пресс-конференцию в УНИАН

16:42, 08 июня 2007
Общество
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11 июня в 14.30 в УНИАН с повтором на 5-м канале  в 18.15 состоится  прес-конференция   с участием  дизайнеров Вероники Жанви  и  Пако Раббана,. посвященная  предстоящему показу  коллекции Вероники Жанви на Парижской Неделе Моды .(ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Аккредитация по.тел.:  289-00-00, 8 (067) 276-26-56 ,  8 (098) 485-11-11

E-mail: pr@jeanvie.com

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