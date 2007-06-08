Пако Раббан и дизайнер Вероника Жанви дадут пресс-конференцию в УНИАН

11 июня в 14.30 в УНИАН с повтором на 5-м канале в 18.15 состоится прес-конференция с участием дизайнеров Вероники Жанви и Пако Раббана,. посвященная предстоящему показу коллекции Вероники Жанви на Парижской Неделе Моды .(ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Аккредитация по.тел.: 289-00-00, 8 (067) 276-26-56 , 8 (098) 485-11-11

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